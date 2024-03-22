Spora 100. yıl desteği

Türkiye'nin ilk Bitcoin ve kriptopara alım satım platformu olarak kurulan ve BtcTurk, Türkiye'nin olimpiyatlara katılışının 100. yılında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile resmi sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleşen toplantıya BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve Paris'te ülkemizi başarıyla temsil edecek olan milli sporcular; Taha Akgül, Hakan Reçber, Tuğba Danışmaz ve Hatice Kübra İlgün katıldı. TMOK Başkanı Uğur Erdener de işbirliğiyle ilgili "BtcTurk ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda güç birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.