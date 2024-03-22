Doğal gaz desteği ödemeleri başladı: 584 bin haneye 399 milyon TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2023 yılı Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat ayları için ihtiyaç sahibi 584 bin 941 haneye 399 milyon 947 bin lira doğal gaz tüketim desteği ödeneceğini söyledi. Doğal gaz Tüketim Desteği'ni dönemsel olmaktan çıkarıp düzenli hale getirdiklerini belirten Göktaş, yardım programına her ödeme döneminde ayrıca başvuru yapılmasına gerek kalmadığını vurguladı.

Göktaş, ödemelerde ısıl harita baz alındığını ve belirlenen destek tutarının yıllık bin 500-3 bin 500 lira arasında değiştiğini, iklim şartlarına göre tutarda bölgesel farklılıkların bulunduğunu kaydetti. Isı ölçümleme çalışmaları yaptıklarını, teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru orantılı dağılım gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, "Bu doğrultuda 8 aylık belirlenen ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar aylık olarak hesaplanırken iki ayda bir ödenek ayırıyoruz. Vatandaşlarımız doğal gaz faturalarını PTT ödeme noktalarına ibraz etmeleri suretiyle desteğimizden yararlanabilir" dedi.