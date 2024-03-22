Aramco: Petrolü bırakmak fantezi

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, fosil yakıtların hızla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesine yönelik planların bir fantezi olduğunu söyledi.

"Petrol ve doğal gazı aşamalı olarak durdurma fantezisinden vazgeçmeli ve bunun yerine gerçekçi talep varsayımlarını yeterince yansıtacak şekilde onlara yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullanan Nasser, artan yatırımlara rağmen alternatif enerjinin henüz büyük ölçekte hidrokarbonların yerini alamayacağını kaydetti.