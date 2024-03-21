Memura-emekliye farklı zam: Temmuz zammında hangi formüller var?

Bu yıla yüzde 49.25 maaş zammı ile başlayan memurları ve memur emeklilerini Temmuz'da da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı bekliyor. Fark merak edilirken, bunun için enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Enflasyon farkı için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 11.54 olarak gerçekleşti. Geriye 4 veri kaldı. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla fark kesinleşecek. Çıkan rakam yüzde 10'luk zamma eklenecek, Temmuz artışı belli olacak.

2 FARKLI ORAN VAR

Enflasyon farkına ilişkin ipucu da var. Bu ipucu ilk 5 aylık TÜFE tahminlerinden geliyor. İki ayrı oran göze çarpıyor. Merkez Bankası, enflasyon raporunu açıklarken Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 73'le zirve yapacağı öngörüsünde bulunmuştu. Buradan hesaplama yapıldığında ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 21.01 olacağı görülüyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini Mart için yüzde 3.43, Nisan için yüzde 3.42, Mayıs için yüzde 2.82 oldu. Bu tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.67 olarak bekleniyor. Ocak-Mayıs için yüzde 21.01 şeklindeki ilk tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 5.24 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 10'luk Temmuz zammı da bu fark ile yüzde 15.77'ye ulaşacak. Yüzde 22.67 olan ikinci tahmine göre ise memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda çıkan enflasyon farkı yüzde 6.67'yi bulacak. Temmuz zammı, bu fark ile yüzde 17.34'ü bulacak.

Temmuz zammı hesaplanırken, Haziran enflasyonu da dikkate alınacak. Dolayısıyla fark ve zam oranı daha da artacak. Örneğin ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa, memurların ve emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 7.83'ü, Temmuz zammı da yüzde 18.61'i bulacak. İlk 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 çıkarsa da enflasyon farkı yüzde 9.13'ü, Temmuz zammı yüzde 20'yi aşacak.



EMEKLİYE EN AZ 17 BİN 66 TL

Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 aylık enflasyon tahminlerine göre 38 bin 42-38 bin 558 lira aralığına çıkacak. Eğer Temmuz zammı yüzde 18.61 olarak gerçekleşirse de 38 bin 976 liraya ulaşacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 5 aylık enflasyon tahminlerine göre 17 bin 66-17 bin 297 lira aralığına yükselecek. Eğer zam oranı yüzde 18.61'e ulaşırsa bu durumda en düşük maaş 17 bin 485 lira olacak.

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