Çalışanlara çifte bayram: Özel sektörde 9 gün izin formülü

Ramazan Bayramı yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde geldi. Bayram tatili 9 güne uzatıldı. Bu yıl arife günü 9 Nisan, Ramazan Bayramı da 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu tatil süreci 1.5 gün idari izinle 9 güne uzatıldı. Tabii bu kamu çalışanları için. Özel sektör çalışanlarının izin süresi ise daha kısa olacak. Ancak kimi şirketler personeline idari izin vererek ya da çalışanlar yıllık izin kullanarak bayram tatilini hafta sonuyla birleştirip uzatabilecek. Tabii bayramda çalışacak pek çok kesim de bulunuyor. Burada da ek ücretler devreye giriyor. İşte detayları...



BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İşçilerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm olması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı onay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa, işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmak zorunda değildir.



BAYRAMDA ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞMAYANLARIN ÜCRET HESABI NASIL YAPILIR?

Resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise tam ücretinin yanı sıra resmi tatilde çalıştığı her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Resmi tatilde 1 saat bile çalışılsa, tam gün çalışılmış sayılıyor. Eğer bayram tatili işçinin haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa, o günlük ücret yüzde 50 daha artırılıyor.



BAYRAM TATİLİ İDARİ İZİNLE UZATILIRSA ÜCRETTE BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 9 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Bazı firmalar bu idari izin verdikleri 1.5 günü maaştan kesmeye kalkabilir. Buna dikkat edin. Bu izinler çalışanların yıllık izin haklarından düşülemiyor, maaştan da kesilemiyor. Yani 9 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı maaşını tam alacak.



PARA YERİNE İZİN KULLANDIRILMASI MÜMKÜN MÜ?

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamıyor.



ARİFE GÜNÜ ÇALIŞAN FAZLA MESAİ ÜCRETİ Mİ ALIR?

İş Kanunu'na göre arife günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerindeki ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arife günü saat 13.00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi gerçekleştirilir.



İLAVE ÖDEME NE KADAR OLUR?

Ramazan Bayramı'nda çalışanlara tam maaşına ilaveten 3.5 günlük ek ödeme yapılacak. Asgari ücretli bir çalışana, tam maaşına ilaveten şu kadar ek ödeme yapılacak:

- Günlük ücret: 17.002,12 / 30 = 566,74 TL

- 3.5 günlük ek ödeme: 566,74 x 3.5 = 1.983,59 TL

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