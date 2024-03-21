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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner, Netanyahu ağzı ile konuştu! Gazze'ye kin kustu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Mart 2024 Güncelleme 21 Mart 2024, 07:01
ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı Kushner, Netanyahu ağzı ile konuştu! Gazze’ye kin kustu

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in Gazze konusunda yaptığı skandal açıklamalarına tepki yağdı. Harvard Üniversitesi'nde konuşan Kushner, "İsrail'in yerinde ben olsam, Gazze'den insanları çıkarır ve (bölgeyi) temizlerdim. Gazze'den geriye zaten pek bir şey kalmadı. Ayrıca Gazze'nin sahili çok değerli. Necef Çölü'ndeki bir bölgeyi buldozerle düzeltir ve insanları oraya taşırdım" ifadesini kullandı. Kushner'in bu açıklamalarına, Avrupa'dan ve birçok sivil toplum kuruluşundan tepkiler yağdı.

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