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Hapis cezası yolda

Tunç, sporda şiddet yasası ile ilgili olarak; “Caydırıcılık açısından hapis ve para cezalarında düzenlemeye gidilebilir. Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
Hapis cezası yolda

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki olayların sahalarda olmaması gerektiğini belirterek, "Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu" dedi. Tunç, sporda şiddet yasası ile ilgili olarak; "Bu konuda taslak bir çalışmamız var caydırıcılık açısından hapis ve para cezalarında düzenlemeye gidilebilir" dedi. Bakan Tunç, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur" açıklamasını yaptı. Yılmaz Tunç, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bir yanlış anlaşılma söz konusu. F.Bahçe'nin bir açıklaması olmuş. Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil" dedi.

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