7 yılda 785 milyon Euro hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı'na yeni dahil ettikleri sektörlerle kırsalı kalkındırmaya devam ettiklerini belirterek, "81 ile yaygınlaştırdığımız program kapsamında 7 yıl içinde 785 milyon euro hibe desteği kullandırılacak" dedi. Bu yıl yayınlanması planlanan çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projelerle tarım, gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlar için 248 milyon euro hibe sağlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Yumaklı, faydalanıcıların yapacakları katkı dikkate alındığında, IPARD III'ün sadece 2024'te çıkılacak çağrı dönemlerinde, 450 milyon euro yatırım gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti.

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