Victor Osimhen'e 3'lü transfer kıskacı! İngiltere'den 1, İspanya'dan 2 dev istiyor

Osimhen'in temsilcileri Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgiyi değerlendiriyor ve Chelsea ile temas kurduğu öne sürüldü.

Real Madrid ve Barcelona da Victor Osimhen'in durumunu takip ediyor.

Galatasaray yönetimi Victor Osimhen için transfer kapısını en az 150 milyon euro seviyesinden açmayı planlıyor.

Chelsea, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı ve kulübe gelmesi beklenen teknik direktör Xabi Alonso'nun da transfere sıcak baktığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dünya futbolunun en dikkat çeken santrforlarından biri haline gelen Nijeryalı yıldız için Chelsea'nin ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.

Nijeryalı yıldızın temsilcilerinin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgiyi değerlendirdiği ve Chelsea ile de temas kurduğu öne sürüldü.

Haberde, Xabi Alonso'nun Chelsea'de güçlü ve hareketli bir hücum hattı kurmak istediği belirtildi.

Victor Osimhen 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu

Victor Osimhen 2 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı

GALATASARAY'IN TAVRI NET

Galatasaray yönetiminin ise Victor Osimhen'i kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, takımın en önemli yıldızlarından biri haline gelen 27 yaşındaki golcü için transfer kapısını en az 150 milyon euro seviyesinden açması bekleniyor.

74 MAÇTA 75 GOLE KATKI

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla geçirdiği 2 sezonda tarihi bir performansa imza attı.

Nijeryalı yıldız, 74 resmi maçta 59 gol ve 16 asist üreterek toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.

Bu performans, Osimhen'i sarı-kırmızılıların üst üste gelen şampiyonluklarında başrol oyuncularından biri yaptı.