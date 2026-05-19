Victor Osimhen'e 3'lü transfer kıskacı! İngiltere'den 1, İspanya'dan 2 dev istiyor
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, transfer gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Golcü futbolcu için İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona devrede. Xabi Alonso ile yeni döneme hazırlanan Chelsea de oldukça istekli. Ancak yöneitm 150 milyon eurodan kapıyı açacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da üst üste 4. şampiyonluğun ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrilirken Victor Osimhen için Avrupa devleri devreye girdi.
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dünya futbolunun en dikkat çeken santrforlarından biri haline gelen Nijeryalı yıldız için Chelsea'nin ciddi şekilde ilgilendiği öne sürüldü.
CHELSEA DEVREYE GİRDİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.
Londra ekibinde teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Xabi Alonso'nun da Nijeryalı yıldızın transferine sıcak baktığı iddia edildi.
XABI ALONSO FAKTÖRÜ
Haberde, Xabi Alonso'nun Chelsea'de güçlü ve hareketli bir hücum hattı kurmak istediği belirtildi.
Bayer Leverkusen döneminde santrfor kullanımından aldığı verimle dikkat çeken İspanyol teknik adamın, Osimhen profilini Premier Lig için ideal gördüğü aktarıldı.
MENAJERLER TEMAS HALİNDE
Osimhen cephesinde de yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik yaşandığı ifade edildi.
Nijeryalı yıldızın temsilcilerinin Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilgiyi değerlendirdiği ve Chelsea ile de temas kurduğu öne sürüldü.
GALATASARAY'IN TAVRI NET
Galatasaray yönetiminin ise Victor Osimhen'i kolay kolay bırakmaya niyetli olmadığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, takımın en önemli yıldızlarından biri haline gelen 27 yaşındaki golcü için transfer kapısını en az 150 milyon euro seviyesinden açması bekleniyor.
74 MAÇTA 75 GOLE KATKI
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla geçirdiği 2 sezonda tarihi bir performansa imza attı.
Nijeryalı yıldız, 74 resmi maçta 59 gol ve 16 asist üreterek toplam 75 gole doğrudan katkı sağladı.
Bu performans, Osimhen'i sarı-kırmızılıların üst üste gelen şampiyonluklarında başrol oyuncularından biri yaptı.
REAL MADRID VE BARCELONA DA TAKİPTE
Osimhen için yalnızca Chelsea değil, Avrupa'nın diğer devleri de devrede.
Real Madrid'in elit bir santrfor arayışı kapsamında Nijeryalı golcünün durumunu takip ettiği, Barcelona'nın ise Robert Lewandowski sonrası forvet hattı için alternatif planlar üzerinde çalıştığı iddia edildi.