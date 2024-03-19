Yeni hat açılıyor: Arnavutköy-Havalimanı 8 dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını belirterek, "Bugün Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız" diye konuştu.



Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın hizmete açılmasıyla Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşımın 8 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, ayrıca söz konusu hattın İstanbul Havalimanı'ndan diğer metro hatlarına entegre olacağını kaydetti. Böylece Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini bildiren Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforuyla 41 dakikada aşılacağını belirtti.

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