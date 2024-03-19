Çılgın Türk gündem oldu! Dubai’de rekor fiyatlık evi satın aldı

Dubai'nin en pahalı yapısı olarak gösterilen Palm Jumeirah'da Nakheel firması tarafından geliştirilen Como Residences projesinde satışlar hızla sürerken, çılgın bir Türk gündem oldu. 300 metre yüksekliğinde 71 katlı ve 76 daireli rezidansın teras katında bulunan 360 derece deniz manzaralı dairenin 22 bin metrekare ve beş yatak odalı olduğu açıklandı.

Adı gizli tutulan Türk vatandaşının teras katındaki daire için 136 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 400 milyon lira) ödediği belirtildi. Dubai'de de rekor olan bu satış, manşetlere çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir önceki rekor daire satışı, yine 2023 yılında yaklaşık 114 milyon dolara satılan Marsa Al Arab Hotel'in çatı katı dairesiydi.