PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Çılgın Türk gündem oldu! Dubai'de rekor fiyatlık evi satın aldı

Dubai’de Como Residences projesinin teras katı bir Türk vatandaşına satıldı. Adı gizli tutulan Türk, teras katını 136 milyon dolara (yaklaşık 4 milyar 400 milyon lira) aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Çılgın Türk gündem oldu! Dubai’de rekor fiyatlık evi satın aldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dubai'nin en pahalı yapısı olarak gösterilen Palm Jumeirah'da Nakheel firması tarafından geliştirilen Como Residences projesinde satışlar hızla sürerken, çılgın bir Türk gündem oldu. 300 metre yüksekliğinde 71 katlı ve 76 daireli rezidansın teras katında bulunan 360 derece deniz manzaralı dairenin 22 bin metrekare ve beş yatak odalı olduğu açıklandı.

Adı gizli tutulan Türk vatandaşının teras katındaki daire için 136 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 400 milyon lira) ödediği belirtildi. Dubai'de de rekor olan bu satış, manşetlere çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir önceki rekor daire satışı, yine 2023 yılında yaklaşık 114 milyon dolara satılan Marsa Al Arab Hotel'in çatı katı dairesiydi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
CHP’li belediye çiftliğe döndü! Bursa’da başkan adayı personeli kendi seçim çalışması için kullandı! Aylardır belediyeye uğramadan maaş alıyorlar
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
Başkan Erdoğan 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerlerle iftar yaptı | Harekat sinyali: Teröristana izin vermeyeceğiz
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan KYB’ye PKK uyarısı! 7 Şubat MİT kumpası öncesi tarihi MGK: 28 Aralık 2011 FETÖ’cülerin dinleme cihazlarını bulduk
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un partneriydi! Serenay Sarıkaya 10 milyon TL’yi cebine koydu...
Ekremci İsmail Saymaz patladı: Bir binayı almaya beceremeyen partiye iktidar verilir mi? | CHP’nin paradan kuleleri
CHP’de kara para büyük kavga! Tuncay Yılmaz ve binayı satan Ali Rıza Braka’nın ifadeleri ortaya çıktı | Canan Kaftancıoğlu ifade verecek
Başkan Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışını gerçekleştirdi | CHP’nin paradan kulelerine tepki: Hayırdır ya ne iş bu!
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! CHP- TİP arasındaki kirli pazarlık deşifre oldu! Şantaj, tehdit ne ararsan var
Fenerbahçe’den Olağanüstü Genel Kurul kararı: Ligden çekilme gündemde! | Ali Koç’tan istifa kararı: Kulüpler Birliği Başkanlığı...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tahakkümünü kıracak ’Özgür’leşme hamlesi! Özel ’buradayım’ dedi tarih verdi: Partinin yönetim mimarisi değişiyor
SON DAKİKA