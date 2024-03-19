8 bin 250 kadın kendi işini kuracak

KOSGEB, kadın girişimcileri destekliyor. Girişimci destekleri kapsamında kadınlara, program için belirlenen destek tutarlarına ilave 5 bin lira katkı sağlanıyor. Kadın istihdamının artırılması amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programı-Nitelikli Personel İstihdam Desteği uygulanıyor.

İstihdam edilen kadınlar için destek oranına ilave yüzde 20 ekleniyor. KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında işletme ve makine teçhizat kredilerinde üst limit girişimci kadın ise 70 bin liraya çıkıyor. Başkanlık, bu yıl 8 bin 250 kadının işletme kurmasına destek olmayı öngörüyor.