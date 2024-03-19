5 yılda 4’üncü kez ’Yılın Havalimanı’

İGA İstanbul Havalimanı, 'Air Transport Awards 2024'ten 'Yılın Havalimanı' (Airport of the Year) ödülüyle döndü. Havalimanı işletmeye başladığı 5 yıl içinde 4 kez aldığı ödülle büyük bir başarıya imza attı.

Yunanistan'ın Ekali kentinde düzenlenen törende, ödül İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen'e takdim edildi. Bilgen, "Yılın Havalimanı' ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülmek gurur verici. Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz" dedi.

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise "İGA İstanbul Havalimanı, Covid-19 pandemisinden bu yana havacılık sektörünün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı" diye konuştu.