Spor şehri Gaziantep: Fatma Şahin ve ekibi pozitif dönüşüm için dev adımlar attı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların spor alanındaki faaliyetlerini artırmak ve becerilerine göre spor alanı oluşturmak için tem tesis sayısını hem de profesyonel ücretsiz eğitim imkanını Gaziantep'te erişilebilir kılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi şehrin kimliğinde pozitif dönüşümlere yol açmak için hummalı şekilde çalışıyor.

SALON SAYISI 40'TAN 50'YE ÇIKARILACAK

Fatma Şahin, GBB çatısı altında kurmuş olduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 1 tenis kompleksi, 4 futbol sahası, 4 macera parkı, 4 gençlik merkezi, 1 doğa akademisi, 1 Aktif Yaşam ve Obezite Merkezi, E-Spor Merkezi ve Alaeddin Yavaşça Fitness Salonu ile hizmet veriyor. Şahin, mevcut sayısı 40 olan spor salonlarını yeni dönemde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı. Tesislerde toplamda 7 milyon 5 bin kişi, hizmetten yararlanabiliyor.

ANTEP TÜRKİYE'DE TEK

Yenilikçi projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılmaları için Türkiye'de de ilk olma özelliği taşıyan Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü'nü kurdu. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 5 bin sporcu ile 34 branşta ulusal müsabakalarda 2 bin 120, uluslararası müsabakalarda 299 madalya, yerel müsabakalarda 3 bin 84 madalya, 187 kupa, 13 altın kemer ile büyük bir başarı elde ederken, paralimpikte ise 135 ulusal madalya, 3 uluslararası madalya ve 2 kupayı kente kazandırdı.

HER ALANDA İDDİALI

Türkiye'nin sayılı maratonları arasında yer alan ve geçen yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu'na uluslararası sporcular da dahil olmak üzere bin 300 profesyonel atlet katılırken, 15 bin vatandaş ise halk yürüyüşünde yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı 100 spor kulübüne de 5 milyon TL maddi destek veriyor.



120 BİN BİSİKLET DAĞITILDI

Sağlıklı ve temiz ulaşım aracı olarak görülen bisikletin Gazi şehirde kullanımının yaygınlaştırılması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara, emniyet mensuplarına, PTT çalışanlarına öğretmenlere, öğrencilere, okul aile birliklerine, sosyal toplum kuruluşlarına, din görevlilerine, belediye personellerine, esnaf ve esnaf odalarına, başarılı öğrenci ve sporculara başlatılan 120 bin adet bisikletin dağıtımı son sürat devam ediyor.



BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 14. İşitme Engelliler Dünya Bisiklet Şampiyonası, 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Uluslararası Gazi Yarı Maratonu, Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, Gençlik ve Spor Festivali, Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası, Gaziantep Kitap Fuarı, MTB Cup Dağ Bisikleti, Uluslararası Köklüce Tırmanış Şenliği, Türkiye İşitme Engelliler Karate ve Taekwondo Şampiyonası, Turkcell Atletizm Süper Ligi, Türkiye Atletizm Kros Ligi, Gaziantep Tenis Cup, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tenis Ligi, Yesemek Ultra Trail etkinlikleri düzenliyor. Yerelde de Okulda Şenlik Var, Mobil Yetenek Taraması, Gezici Oyun Tırı, Doğa Yürüyüşleri, Gazi Oyunları, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, Spor Okulları gibi birçok etkinlik organize ediliyor.