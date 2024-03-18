Okan Buruk 4-3’lük Kasımpaşa galibiyeti sonrasında Fenerbahçe başkanına yanıt gönderdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Buruk, "Rakibimiz iyi işler yaptı. Biz ikinci yarıda oyunda geriye gittik. Oyun kurmada zorluk yaşadık. Gündüz maçlarına alışkın değiliz. Pas kalitemiz etkilendi. Bazı korkularım vardı. Belki 3 gol daha atabilirdik. Ana sorunlarımızdan biri maçı erken bitirememiş olmamızdı. Önemli olan 3 puandı" dedi.

Ayrıca Buruk, "Bu tip maçlar şampiyonluk yolunda önemli maçlar. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu performansın daha da üstüne çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Okan Buruk'a sormak lazım. En iyi hakem arkadaşı kim?" sözlerine "Hakem arkadaşım yok. Ama olabilir de. Keşke Ali Koç'un da olsa. Talihsiz sözler" cevabını verdi.