Cem Yılmaz’dan eski eşi Ahu Yağtu’ya bir gönderme daha! Oğlum annene sakın gösterme

Cem Yılmaz'ın 2012'de evlenip 20 ay sonra boşandığı Ahu Yağtu'yla yaşadığı nafaka krizi bitmiyor. 11 yıldır, eski eşine aylık 10 bin dolar ödeyen Yılmaz, nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti. Boşanırken Ahu Yağtu'ya, Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye'de üç gayrimenkul ve 500 bin dolar vermişti.

"BABA DOĞRU MU?"

Ünlü komedyen geçtiğimiz gün yaptığı gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu'dan kalan bir yarasını da şöyle ti'ye aldı: "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten malvarlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana 'Baba doğru mu?' diye sordu. 'Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme' diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu..."



SEVGİLİSİNİ MÜJDELEDİ!

Cem Yılmaz, gösterisinde pilates hocası sevgilisi Necla Karahalil'i de gündemine aldı. Kendisinden sık sık "sevgilim" diye bahsetti. Bazı esprilerinden önce "Sevgilim var, şimdi ona ayıp olmasın" sözleriyle mutluluğunu gözler önüne serdi. Yılmaz'la aşkının ortaya çıkmasının ardından Instagram takipçisi 1 hafta içinde 65 bin artan Necla Karahalil ise 'aşk' soruları karşısında sessizdi.