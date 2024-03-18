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Abdullah Avcı maç sonrası yaşanan olaylar hakkında konuştu: Üzüntü verici

Maç sonrası yaşanan olaylar için “Üzüntü verici” diyen Abdullah Avcı kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
Abdullah Avcı maç sonrası yaşanan olaylar hakkında konuştu: Üzüntü verici

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası,"Mendy'in orta sahada olması planı karşılığını vermedi. Sonrasında topla hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Umut Bozok'a faul var. VAR neden müdahale etmiyor? maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Penaltıda kırmızı kart var mı? Bilgilendirme istiyorum" dedi. Avcı maç sonu ile ilgili de "Yaşadıklarımız üzüntü verici. Buradan şimdi ne çıkacak onu ben bilmiyorum. Toplamından her iki taraf için ne çıkacağını bilmiyorum. Kaybetmeyi hak etmedik" diye konuştu.

MÜTHİŞ KOREOGRAFİ
Trabzonspor taraftarları Gazze'de yaşanan insanlık dramı için bir koreografi İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin görsellerini içeren ve üzerinde, "'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açıldı. Ayrıca koreografi de iki ülke bayrağı da yer aldı.

FENER MAÇLARINI BOŞ GEÇMİYOR
Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye rakip olduğu dört lig maçında üç gol atan Trezeguet'nin, daha fazla lig golü attığı bir takım bulunmuyor.

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