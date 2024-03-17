PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İnsan mısın yahu!

İsrail ordusu, Gazze’deki saldırılarına dün gece de devam etti. Sahura kalkan Filistinlileri katletti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
İnsan mısın yahu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına gece yarısı da devam etti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Tel-Aviv, sivil ev ve binaları hedef alarak sahura kalkan sivilleri hedef seçti. Saldırılarda en az 80 Filistinli'nin öldüğü, birçoğunun da yaralandığı bildirildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü bildirilmişti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinliler'in sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaketin yaşandığı kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beslediği trol yine patlattı! İşte CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesi ile finanse ettiği ’Rant Ağı’ | Murat Kurum metro yalanlarını yüzüne vurdu
Başkan Erdoğan emekliler için tarihi açıkladı: Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan arasında hesaplara yatacak
Manisa Belediyesi
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı
PRİM GÜNÜ 7.200’E DÜŞECEK | Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
Terör seviciliği de sapkınlık da bunlarda! CHP’li Özel ve İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde tepki geçen LGBT pankartı
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu
Dolmabahçe’de olay var | Beşiktaş kendi evinde Antalyaspor’a boyun eğdi! Son anlar geceye damga vurdu
Galatasaray’ın eldiveni Fernando Muslera için bütçe hazırlığı! O takımdan resmi teklif an meselesi
Algı belediyeciliği tam gaz! İmamoğlu’nun açılış töreni düzenlediği Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının inşaatının bitmediği ortaya çıktı
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş’a Heybeliada’da terör örgütü PKK tepkisi: Allah onların acılarını içinize versin ki aklınız başınıza gelsin
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kendinizi Kur’an terazisine koyun
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
SON DAKİKA