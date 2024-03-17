İnsan mısın yahu!

İsrail Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına gece yarısı da devam etti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Tel-Aviv, sivil ev ve binaları hedef alarak sahura kalkan sivilleri hedef seçti. Saldırılarda en az 80 Filistinli'nin öldüğü, birçoğunun da yaralandığı bildirildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü bildirilmişti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinliler'in sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaketin yaşandığı kaydedildi.

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