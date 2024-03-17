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Barış Alper ile 2028’e

G.Saray, Barış Alper Yılmaz ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Cimbom, genç yıldızının maaşına iyileştirme yapıp, kontratını 2028’e kadar uzatma konusunda el sıkıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Barış Alper ile 2028’e

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Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, performansıyla da camiadan tam not almıştı. İtalyan ekibi Lazio başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile adı transferde anılan Sarı-Kırmızılı yıldız, takımda kaldı. Yönetim ile Barış Alper arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri olumlu geçti. Normal şartlarda 2027'ye kadar kontratı bulunan Yılmaz'ın sözleşmesi 1 sene daha uzatıldı. Sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz'ın maaşına da yeni bir zam yapıldığı belirlendi. Bu sezon 45 maçta görev alan 23 yaşındaki oyuncu, rakip filelere 4 gol atarken, 6 da asist katkısı sağladı. Sadece cezalı olduğu Sivas maçını kaçıran Yılmaz, istikrarlı performansıyla beğeni topladı.

17 GOLE KATKI
G.Saray formasıyla 98 maça çıkan Barış Alper, 8 gol, 9 asistle 17 gole katkı sundu.

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