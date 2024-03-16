Trabzonspor Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Dev maçta Abdullah Avcı ile İsmail Kartal 11'inci kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam arasındaki rekabette bariz bir şekilde Abdullah Avcı'nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Daha önceki 10 karşılaşmada tecrübeli teknik adamın 5 galibiyeti bulunuyor. 4 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, İsmail Kartal ise Avcı'ya karşı bugüne kadar sadece 1 galibiyeti alabildi. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ligin ilk yarısındaki maçta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek rakibini liderlikten etmişti.

Bordo-Mavililer'in teknik direktörünün Fenerbahçe maçlarındaki taktikleri ve oyun felsefesi sahaya direkt yansıyor. Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek şampiyonluk yolunda yeni bir darbe daha indirmek istiyor.