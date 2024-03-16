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Ramazan'da tuz buz olmayın

Ramazan ayında yapılan yanlış beslenme tercihleri, sağlığımızı bozuyor. Prof. Dr. Osman Erk, “Şeker, un ve tuzdan yapılan ürünleri ya tüketmeyin ya da kısıtlayın” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Ramazan’da tuz buz olmayın

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Ramazan ayında oruç tutmak sayısız fayda sağlıyor. Ancak iftarda ve sahurdaki bazı beslenme alışkanlıkları, sağlığımızı tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için kalorisi bol fakat besin değeri düşük, glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek, kolay acıktıran, içinde bol miktarda katkı maddesi bulunan işlenmiş, ambalajlı ve hazır gıdalardan uzak durun" diyor. TAKVİM'e sağlıklı oruç için ipuçları veriyor:

SAĞLIĞINIZ İÇİN BUNLARI YEMEYİN
Rafine şekerler (toz şeker, kesme şeker, bal, pekmez, reçel, marmelat, çikolata), rafine tahıllar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, makarna), beyaz undan yapılan pastane ürünleri (çörek, börek, simit, pasta, pizza, kek, kurabiye, bisküvi), meyve suları, kolalar, gazlı içecekler, enerji içecekleri, sütlü çikolata, tatlılar (sütlü tatlılar ve baklavalar, çok az miktarda ve tarçın ile tüketilebilir), işlenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk, kurutulmuş et). Bol miktarda tuz, katkı maddesi, nitrit, nitrat ve koruyucular içerirler, sağlıksızdırlar ve çabuk susatırlar.

SİGARAYI AZALTARAK BIRAKIN
Sigara, alkol ve kafein bağımlılarının Ramazan öncesi bu alışkanlıklarını azaltarak kesmeleri gerekir. Özellikle daha önce çok miktarda çay ve kahve tüketerek kafeine bağımlı hale gelmiş olan kişilerde oruç sırasında sinirlilik, saldırganlık, dikkat azalması, huzursuzluk, gerginlik, baş ağrısı, dengesizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

MEYVEYİ 2 SAAT SONRA TÜKETİN
İftar ve sahurda bir avuç kuruyemiş (ceviz, fındık, fıstık, badem) sağlıklıdır. Sütlü tatlılar tercih edilmelidir. İftarın favori besinleri mercimek, nohut, kuru fasulye, brokoli, karnabahar, semizotu, maydanoz, Brüksel lahanası, roka, ıspanak, enginar, pırasa, erik gibi bitkisel besinlerdir. İftarda meyve yemekten iki saat sonra tüketilmeli. Meyvelerin fazla yenmesi sakıncalı. Çay ve kahve de iftardan 1-2 saat sonra tüketilmeli.

KALP KRİZİNE DİKKAT
İftarda çok hızlı, fazla miktarda ve çok değişik yiyecek ve içecek tüketmek sağlığa zararlıdır. Yavaş yavaş, uzun süreye yayılan bir yemek süreci uygundur. İftarda fazla yağlı, kızartma yemek ve sigara içmek son derece tehlikelidir. Bu ayda kalp krizlerinin en önemli sebebi budur. İftar su ve hurma ile açılmalı; daha sonra ev yapımı çorba, yeşillikler ve çiğ sebzelerin yer aldığı salatalar, sebzeler ve bakliyat türü yiyecekler ön planda olmalıdır. 1-2 dilim tam tahıllı ekmek, sebze yemeği, kuru baklagiller iftar için uygun besinlerdir.

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