Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişme: Lazio’dan 20 milyon euro

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zanıolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Düşük performansı nedeniyle Astan Villa'nın satın alma opsiyonunu kallanmayacağı tahmin edilen ve Galatasaray'a dönmesi beklenen oyuncuya İtalya Serie A ekibi Lazio talip oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun Galatasaray ile bazı temaslarda bulunduğu da öne sürüldü. Haberde İtalyan kulübünün 24 yaşındaki yıldız oyuncu için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da belirtildi.



İTALYA'YA DÖNEBİLİR

Aston Villa formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan ve 2 gol kaydeden 24 yaşındaki oyuncuya Lazio'nun yanı sıra Napoli ve Fiorentina'nın da ilgi gösterdiği de gelen haberler arasında.



FATURA ONA KESİLDİ

Zanıolo geçtiğimiz hafta alınan 4-0'lık Tottenham yenilgisi sonrası taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.