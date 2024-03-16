Başkan Erdoğan’dan Van ve Hakkari’de önemli açıklamalar!

Başkan Tayyip Erdoğan, Van ve Hakkari'de önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntülere değinen Başkan Erdoğan, "Kurdukları oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste para girince bu oyun kirlendi. Pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Yalan üstüne yalan söyleyerek bu kirden arınamazlar" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



Kirli iç ve dış pazarlıklar bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir.



DEM dediğiniz parti de kimin iradesi, kimin elinde belli değil. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalışıyorlar.



Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemediler.

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