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İsmail Kartal çeyrek final biletinin ardından konuştu: Turu geçmek en önemlisi

Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal çeyrek final biletinin ardından konuştu. Kartal, "Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ortaya koydular. Turu geçmek önemliydi. Oyuncularımı tebrik ederim. Kazanarak turu geçmek isterdik ama beklemediğimiz bir gol yedik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
İsmail Kartal çeyrek final biletinin ardından konuştu: Turu geçmek en önemlisi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında US Gilloise'ya Kadıköy'de 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık skorun avantajıyla çeyrek final biletini alan Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kartal, "Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. İyi mücadele ortaya koydular. Turu geçmek önemliydi. Turu geçtik ve çeyrek finale yükseldik. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi rakibimizi bekliyoruz" dedi.

CİDDİYETLE MAÇA BAŞLADIK
İsmail Kartal sözlerine şöyle devam etti: İki aşamalı maçlar olduğu için ilk maçta güzel bir strateji ortaya koyduk. İlk maçta istediğimizi aldık. Bugün de aynı ciddiyetle başladık.

KAZANMAYI İSTİYORDUK...
Oyuncularımız plana sadık kaldı. İkinci yarıya rakip daha istekli, arzulu başladı. Beklemediğimiz bir goldü. Kazanarak turu geçmek istiyorduk ama sakat oyuncularımız vardı.

DOKTORUMUZ 'OYNAYABİLİR' DEDİ
Mert Hakan'ın sakatlığına da değinen Kartal, "Hafta içi kasığında ufak bir problem vardı. Doktorumuz oynayabilir dedi. Oyuna girdi ve adalesinde bir çekme oldu. Bakacağız" ifadelerini kullandı.

DİREKT DEVLER LİGİ'NE
Fenerbahçe, dün gece Union Saint Gilloise'ye yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdı. Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla, UEFA ülke puanı klasmanında 9. sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Bu durum müjdeli haberi de haberinde getirdi.

Böylece 2024- 2025 Süper Lig sezonunu şampiyon bitirecek takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını elde etmiş oldu. Fakat bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takım, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt bilet alabilmek için yine ön eleme turu oynamak zorunda bulunuyor.

16 DEVLETİ BAYRAĞI SALLANDI
F.Bahçe tribünleri tarihte kurulmuş 16 Türk Devleti'nin bayraklarını stadyumda açtı. Bu fikir sosyal medyada beğeni topladı.

İSMAİL YÜKSEK'E TOTTENHAM KANCASI
İsmail Yüksek'le ilgili İngiltere'den transfer iddiası geldi. Team Talk'ta yer alan habere göre Tottenham orta saha oyuncusu Pierre- Emile Hojbjerg sezon sonunda takımdan ayrılacak. Yerine düşünülen isim ise İsmail Yüksek. İsmail için "Defansif yönü ağır basan merkez orta saha oyuncusu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda itici güçlerinden birisi oldu" yorumu yapıldı.

OSAYİ SAMUEL: KUPAYI İSTİYORUZ
Maçın ardından konuşanm Osayi, "Bugan kazanmak isterdik ama tur önemli. Kupayı kazanmak istiyoruz. Ama şimdi Trabzon açına odaklanacağız" dedi.

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