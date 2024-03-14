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İsmail Kartal’dan derbi rotasyonu

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
İsmail Kartal’dan derbi rotasyonu

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Kanarya'nın teknik patronu İsmail Kartal, Union SG. maçında Trabzonspor derbisini de düşünerek rotasyona gidecek. İlk 11'de İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Batshuayi forma giyecek. Cengiz Ünder, Mert Hakan ve Dzeko ise dinlendirilecek.

O SEVİNCİMİ YİNE YAPARIM
Mert Hakan Yandaş, St. Gilloise maçı ile ilgili olarak, "Rövanşta da aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp, turu atlamak istiyoruz" dedi. Son haftaların yıldızı olan tecrübeli futbolcu, ligdeki Pendik maçında tartışılan gol sevinci için, "Kendi kulübeme doğru yaptım. Bundan sonra da bu sevinci tekrarlayacağım" diye konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu akşam St. Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı geçen çalışmada duran top savunması üzerinde özellikle duruldu.

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