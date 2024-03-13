Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanıyor! İşte doğumsal göz tansiyonu hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenler

Bebeklerde doğumdan itibaren gelişmiş glokomlar, doğumsal göz tansiyonu (konjenital glokom) olarak tanımlanıyor. Tek veya iki gözü birden tutabiliyor. 3/2 oranında erkeklerde sık görülüyor. Doğumsal glokomun dünya çapında çocukluk çağı körlüklerinin %4-18'inden sorumlu olduğu biliniyor. On bin canlı doğumda bir rastlanıyor.

Doğumda veya ilk 1 ayda belirti veriyor. Bunun haricinde hayatın ilk 3 yılında belirti veren glokoma infantil, 3 yaşından puberteye kadar görülen geç çocukluk döneminde belirti veren glokom tipine ise juvenil glokom adı veriliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, doğumsal göz tansiyonu hastalığıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

EV İÇİNDE İSTEKSİZDİRLER

Gözler genellikle büyüktür, gözün önündeki saydam olması gereken tabakası (kornea) saydamlığını kaybetmiştir. Ayrıca gözlerinde aşırı sulanma olan, gözlerini sıklıkla ovuşturan, ışıktan fazla rahatsız olan ve gözlerinde büyüklük fark edilen çocuklarda bu hastalıktan şüphelenilmelidir. Bu tür bebekler ışığa maruz kalınca irkilir ve annesinin omzuna dönerler. Ev içinde ise isteksiz ve gönülsüzdürler. Yanlışlıkla utangaç bebek olarak yorumlanabilirler. Bu belirtilerin bir kısmı elbette ki başka göz rahatsızlıklarında da görülebilmektedir. Ancak bu bebekler her ihtimale karşı vakit kaybetmeden göz doktoru muayenesi için yönlendirilmelidirler.

IŞIKTAN KAÇARLAR

Göz tansiyonunun anne karnında artması henüz yumuşak olan göz küresinin dış kabuğunun genişlemesine neden olmaktadır. Bu bebekler büyük gözlü (halk arasında "öküz gözü" de denir) doğarlar. Ancak göz sadece büyük değildir, mavimsi bir rengi vardır, göz içindeki yapılar (gözün renkli iris tabakası, göz bebeği) rahat seçilemez. Bu bebekler ışıktan kaçarlar ve gözleri aşırı sulanır, sıkıca gözlerini kapatırlar. Bu belirtileri gösteren bebekler doğumsal göz tansiyonu olup olmadığının öğrenilmesi için mutlaka uyutularak (genel anestezi altında) muayene edilmelidirler ve göz tansiyonu kesinleşirse mutlaka bir an önce müdahale edilmelidir.



HEDEF BLOKAJI KALDIRMAK

Doğumsal glokomda temel tedavi cerrahi iken, diğer glokom alt tiplerinde tıbbi tedavi önceliği almaktadır. Cerrahiye hazırlık aşamasında kornea ödemini azaltmak ve çocuğun genel anestezi alabileceği zamana kadar vakit kazanmak için uygulanmaktadır. Göz içi basıncı artışının nedeni, göz içi sıvısının dışa akımının blokajına bağlıdır. Hedef bu blokajı ortadan kaldırmaya yöneliktir.