Son 8 yılın en iyi 8’i: Kerem Demirbay’ın son dönem performansı rakamlara da direkt olarak yansıdı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun bir aradan sonra aradığı 8 numarayı da bulmuş gibi gözüküyor.

Cimbom'un 'Dayı' lakaplı yıldızı Kerem Demirbay bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Demirbay bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında birbirinden güzel gollere imza atan ve hat-trick yapan Kerem Demirbay büyük alkış toplamıştı.

12 GOLE KATKI VERDİ

Kerem hem mücadele gücü hem de tekniğiyle büyük fark yaratıyor. Cimbom'un 'Dayı'sı 2015-2016 sezonunda Selçuk İnan'dan (14 gol, 5 asist) 8 numaradaki en iyi performansı sergiledi. 6 gol atan 6 da 6 asist yapan Kerem Demirbay 12 gole katkıda bulundu. Sezon başında Leverkusen'den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı. Adaptasyon süreci ve yeni oyun sistemine alışması zaman alan tecrübeli oyuncu, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Hatta takımdan ayrılması ihtimali bile konuşulmuştu.

İki kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Kerem Demirbay, Hamburg, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen takımlarının formasını giydi. Galatasaray'daki son döneminde ise ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.