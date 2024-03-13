PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Son 8 yılın en iyi 8'i: Kerem Demirbay'ın son dönem performansı rakamlara da direkt olarak yansıdı

Cimbom’un ‘Dayı’sı 2015-2016 sezonunun yıldızı Selçuk İnan’dan (14 gol, 5 asist) sonra 8 numaradaki en yüksek skor katkısına imza attı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Son 8 yılın en iyi 8’i: Kerem Demirbay’ın son dönem performansı rakamlara da direkt olarak yansıdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Sarı-Kırmızılılar uzun bir aradan sonra aradığı 8 numarayı da bulmuş gibi gözüküyor.

Cimbom'un 'Dayı' lakaplı yıldızı Kerem Demirbay bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Demirbay bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti. Süper Lig'de son oynanan Çaykur Rizespor maçında birbirinden güzel gollere imza atan ve hat-trick yapan Kerem Demirbay büyük alkış toplamıştı.

12 GOLE KATKI VERDİ
Kerem hem mücadele gücü hem de tekniğiyle büyük fark yaratıyor. Cimbom'un 'Dayı'sı 2015-2016 sezonunda Selçuk İnan'dan (14 gol, 5 asist) 8 numaradaki en iyi performansı sergiledi. 6 gol atan 6 da 6 asist yapan Kerem Demirbay 12 gole katkıda bulundu. Sezon başında Leverkusen'den transfer edilen Kerem, ilk maçlarda beklentileri karşılayamamıştı. Adaptasyon süreci ve yeni oyun sistemine alışması zaman alan tecrübeli oyuncu, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Hatta takımdan ayrılması ihtimali bile konuşulmuştu.

İki kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Kerem Demirbay, Hamburg, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim ve Leverkusen takımlarının formasını giydi. Galatasaray'daki son döneminde ise ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Tarım Kredi Grubu
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar
İnsani Yardım Vakfı
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
Ekrem İmamoğlu şaibeli kasası Fatih Keleş’i savundu: Can bir yol arkadaşım | Para sayan kişi İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz çıktı
Başkan Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak’ı ziyaret edecek! Terör örgütü PKK’ya büyük harekat hazırlığı
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
CHP lideri Özgür Özel, İzmir’deki trafik çilesini itiraf etti! AK Parti’nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli’nin faydasını anlattı
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelişme! Şirket çalışanı tutuklandı
SON DAKİKA