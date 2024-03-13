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Hedefteki adam Santos: Portekizli teknik adam oynattığı defansif oyunla büyük tepki topluyor!

Santos’la Beşiktaş’ın oyununun gerilediği rakamlara da yansıdı. Atılan gol 1.6’dan 0.9’a, net pozisyon 2.2’den 1.9’a, önde top kazanma da 8.6’dan 5.8’e düştü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Hedefteki adam Santos: Portekizli teknik adam oynattığı defansif oyunla büyük tepki topluyor!

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Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş önceki gün Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Portekizli teknik adamın oynattığı defansif oyun taraftarlar tarafından ciddi şekilde eleştirilmişti.

Üretmekte zorlanan Portekizli teknik adamın takımı savunmada yaptığı basit hatalar ve yediği gollerle de dikkat çekmişti. Santos öncesi ve sonrasına bakılacak olduğunda ortaya çıkan rakamlar Santos geldikten sonra Beşiktaş'ın oyununun geriye gittiğini gösteriyor. Santos öncesi 19 lig maçıa çıkan Siyah-Beyazlılar maç başına 1.6 gol atarken Santos geldikten sonra çıkılan 10 mücadelede maç başına 0.9 ortalamaya geriledi.

Maç başına 1.38 gol beklentisi yaratan Beşiktaş'ın bu oranı Portekizli hoca ile 1.16'ya düştü. Santos öncesi yüzde 59'la topa sahip olan Kartal'ın bu oranı da Santos'la beraber yüzde 53'e geriledi. Yönetimin de Santos'la yeni sezonda devam edip etmeme konusunda büyük sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

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