Cari açık 17 ayın en düşük seviyesinde

Ocak'ta cari açık, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.5 azalarak 2 milyar 556 milyon dolara geriledi. 2023 sonunda 45 milyar 383 milyon dolar olan yıllık cari açık, 1 ayda 7 milyar 867 milyon dolar azalarak 37 milyar 516 milyon dolarla 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yıllık cari açık Mayıs 2023'te 60.1 milyar dolara ulaşmıştı. O tarihten bu yana yaşanan düşüş 22.6 milyar dolara ulaştı. Ocak'ta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu. Yılın ilk ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 661 milyon, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş oldu. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasalarında 186 milyon, devlet iç borçlanma senetlerinde de 264 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.



MİLLİ GELİRE ORANI % 3'ÜN ALTINA İNECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubat'ta da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek" derken; Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şu değerlendirmeyi yaptı:



"Cari işlemler açığında geçen yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış bazda görülen düşüşün devam etmesi beklenmekte. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyle gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz."