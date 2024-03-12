Beşiktaş, G.Saray’dan sonra Gaziantep FK’ya da mağlup oldu

Süper Lig'de 3. sırayı hedefleyen Beşiktaş, kümede kalma savaşı veren Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maçın henüz 9. dakikasında Gaziantep'in golü geldi. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasında topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, kaleci Mert Günok'u mağlup etti: 1-0. 31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

KALECİ NİTA BAŞARILI OLDU

70. dakikada Gedson'un kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Amartey'in vuruşu kaleci Nita'da kaldı. 78. dakikada orta alandan topla çıkan Gedson savunma arkasına sarkan Cenk'e pasını gönderdi ancak top kaleci Nita'da kaldı. 85'te Mustafa'nın pasında orta alanda topla buluşan Draguş önündeki üç kişiyi çalımladı ve uzak köşeye vurdu: 2-0. 88'de Semih Kılıçsoy penaltı kazandırdı. 89'da topun başına geçen Cenk Tosun 'panenka' denedi, kaleci Nita topu kurtardı.



SANTOS: KİMLİĞİMİZİ BULMALIYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, kötü futbol ve yenilgiden dolayı taraftarlardan özür diledi. Portekizli, "Kötü bir sonuç aldık. Tempomuz eksikti. Genel olarak kötüydük. İlk sorumluluk bende. Galatasaray maçında ilk dakikalarda bir gol yedik ama sonrasında bir tepki verdik. Ama bugün bu yoktu. Değişeceğiz, değişmemiz lazım. Maçlar oynadık. İyi olanları daha da geliştirmeye çalışacağız. Beşiktaş kimliğini gösteremedik. Rakipten daha fazla koşmak ve mücadele etmek zorundayız. Beşiktaş'ın oyunu bu şekilde olmamalı. O gerçek kimliği göstermeliyiz" diye konuştu.



YİNE İLK 15'TE KALESİNDE GOL GÖRDÜ

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 9'uncu dakikada 1-0 mağlup duruma düştü ve kötü bir istatistiğe imza attı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ilk 15 dakika içinde gol yedi. Kara Kartal 2012/13'teki istatistiğini tekrarlamış oldu.



GEDSON: BU KULÜP BUNU HAK ETMİYOR

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Gaziantep yenilgiyi yorumladı. Portekizli, "Çok söyleyecek söz yok. Bu şekilde olmamalı. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşup, onlara bakmamız gerekiyor" dedi.