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Bakırköy'de feci kaza: TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti

Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, bir otomobilin üzerine devrildi. Korkunç kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mart 2024 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:01
Bakırköy’de feci kaza: TIR otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Bakırköy'de Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün seyir halinde olan Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR, alt geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.

Otomobildeki Recep Aytekin (45), Sultan Aytekin (44) Güler Aytekin (47) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet F. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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