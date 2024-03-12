11 ilde 40 bin işletmeye 12.8 milyar TL destek

KOSGEB, 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi' kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki 40 bin işletmeye 12.8 milyar lira destek sağladı.

Kahramanmaraş, 10 bin 235 işletmeyle, desteklerden en fazla yararlanan il oldu. Söz konusu işletmelere 3 milyar 375 milyon 850 bin lira destek verildi. Destek tutarının yüzde 89.5'i mikro, yüzde 9.2'si küçük, yüzde 1.2'si orta ölçekli işletmelerce kullanıldı.

Desteklerden madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, inşaat ile ulaştırma ve depolama gibi birçok sektör faydalandı.