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Ramazan'da 10'unla güçlenin

Oruç vücudu iyileştiriyor. Hücreleri onarıyor. Özellikle kronik hastalığı olanların bu ayda beslenmesine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar uyarıyor: Doktorunuzun da onayı olursa oruç tutun. İlaç kullanımını ihmal etmeyin.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Ramazan’da 10’unla güçlenin

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Oruç, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzını yeniden düzenliyor. Sağlığa da olumlu katkıları bulunuyor. Bu dönemde vücut kendi kendini iyileştiriyor ve organizmalar zararlı maddelerden arınıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, oruç tutmak isteyenlerin ve kronik hastalıkları olanların dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendiriyor.

TİROİDİ OLANLAR...
Sağlığa olan faydalarıyla bilinen oruç. Özellikle ileri yaş ve kronik hastalığı olanlar için sakıncalı durumlar oluşturabiliyor. İleri yaş grubunun oruç tutmadan önce sağlık kontrolünden geçerek tansiyon, kan şekeri, böbrek, kalp ve karaciğer fonksiyonları hakkında bilgi edinmeleri gerekiyor. Mide sorunları olanların asit fazlalığı, reflü şikayeti olanların asit azaltıcı ilaçlarını sahurdan önce almaları gün içinde mide şikayetlerini azaltıyor. Düzenli ilaç kullanması gereken tiroit hastaları doktorlarına danışarak ilaç vakitlerini sahur ve iftara göre ayarlayıp oruç tutabiliyor.

İHMAL EDİLMEMELİ
Kalp hastaları, yüksek tansiyon ve özellikle insülin kullanan diyabet hastalarının oruç tutmaları sakıncalı olabiliyor. Bu sebeple doktorlarına danışmadan oruç tutmamaları gerekiyor. Ayrıca kolesterol, böbrek hastalıkları, diyabet, tansiyon, tiroit, reflü ve mide sorunları olan kişilerin da oruç tutup tutamayacakları konusunda mutlaka konunun uzmanı bir hekimden bilgi almaları öneriliyor.

BU ÖNERİLERE DİKKAT
Kronik hastalığı olanların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralanıyor:
1 Doktora danışarak oruç tutması önemlidir.
2 Oruç tutarkan hastalıklar, da kontrol altına alınmalı, ilaçlar ihmal edilmemelidir.
3 Hastalığa göre yasaklı besinler varsa nasılsa oruç tutuyorum, daha az öğün yapıyorum diye düşünülerek diyet planı bırakılmamalıdır.
4 Uzun süreli açlık sonrasında iftarda normalde tüketilen miktardan ve çeşitlilikten daha fazlasının yenmemesine dikkat edilmelidir.
5 İftara bir kase çorba ile başlanmalı, su içilmeli ve 20 dakikalık bir ara vererek ana yemeğe başlanmalıdır.
6 Yemek yavaş yenmeli, acele edilmemelidir.
7 Zeytinyağlı yemekler tercih edilmeli, bol yeşil yapraklı sebzeler yenmelidir.
8Az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmeli, meyveler yemek ten en az 1-2 saat sonra tüketilmelidir.
9 Egzersiz yemekten 1 saat sonra 30 dakikalık yürüyüş yapmalıdır.
10 Sahur ve iftar arasında en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir,

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