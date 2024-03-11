Fırsatçıya ticaret yasağı

Ramazan ayı le birlikte ortaya çıkan fırsatçılarla mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı tüm Türkiye'de denetimlerini sıklaştırırken cezalar da katlanıyor. buna rağmen birçok gıda ürününde fahiş fiyatlar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta iş insanlarına hitap eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl patates, soğan, salça, zeytinyağı gibi ürünlere getirilen ihracat kısıtlamalarıyla iç piyasada fiyatların artmamasını amaçladıklarını hatırlattı. Ramazan ayı öncesi de fiyat artışlarını önlemek için çalışma yaptıklarını anlatan Bolat şöyle konuştu: "Ramazan öncesi fiyatlarda bir anda büyük artışlar olmasın diye tüm gıda firmalarını dolaştık. Bu noktada önemli çabalar sarf ediyoruz. Kim vatandaşı kazıklamak istiyorsa onlarla alışveriş yapmayacağız. Bilinçsiz tüketici anlayışıyla vatandaşa haksız fiyat uygulamaya çalışan, zulüm etmeye çalışanlarla asla ticaret yapmayacağız."

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