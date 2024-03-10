Ramazan fırsatçısı etikette

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) mevcut gıda fiyatlarını, geçen yıl Ramazan öncesiyle karşılaştırdığı araştırması da yüksek oranlı artışları ortaya koydu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi: "Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara baktığımızda, bu yıl markette 38 üründe fiyat artışı oldu, sadece 1 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 195 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 171.5 ile zeytinyağı, yüzde 149.3 ile kuru kayısı, yüzde 148.2 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı düşen tek ürün ise yüzde 11.6 ile kuru soğan oldu. Geçtiğimiz yılın Ramazan öncesine göre bu sene tüketicilerimiz marketten kuru inciri 2.9 kat, zeytinyağını 2.7 kat, kuru kayısıyı ve sivri biberi 2.5 kat fazla fiyata tüketmek zorunda kalacaklar."