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Melih Bektaş, Malezya'da kaçırılıp dehşeti yaşadı!

Polis Melih Bektaş, mesleğini bırakıp dünya turuna çıktı. Malezya’da kaçırılıp dehşeti yaşadı. Kendi imkanları ile kurtulup Türkiye’ye dönmeyi başardı: Hayatta kaldığıma inanamıyorum

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Melih Bektaş, Malezya’da kaçırılıp dehşeti yaşadı!

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Sakarya Emniyeti'nde görevli olan Melih Bektaş (31), dünyayı gezmek istedi. Bu nedenle 10 yıldır hizmet ettiği polislik mesleğinden istifa etti. Ancak bu hayali kabusla bitti.

Melih Bektaş, Malezya'da dehşeti yaşadı. Bıçaklı 5 kişi tarafından kaçırılan ve gasp edilen Bektaş, kendi imkanlarıyla kaçtı. Konsolosluğa ulaştı. Yaşadığı dehşet sonrası Türkiye'ye dönen Bektaş, şu ifadeleri kullandı: Şahıslar bıçak darbesiyle vurdu. Şükür derin yaralarım yok. Hayattayım önemli olan bu. Sağlık durumumun iyi. Tek isteğim şahıslar en kısa sürede yakalansın. Başka insanların canına ve malına zarar vermesinler.

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