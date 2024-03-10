Melih Bektaş, Malezya’da kaçırılıp dehşeti yaşadı!

Sakarya Emniyeti'nde görevli olan Melih Bektaş (31), dünyayı gezmek istedi. Bu nedenle 10 yıldır hizmet ettiği polislik mesleğinden istifa etti. Ancak bu hayali kabusla bitti.

Melih Bektaş, Malezya'da dehşeti yaşadı. Bıçaklı 5 kişi tarafından kaçırılan ve gasp edilen Bektaş, kendi imkanlarıyla kaçtı. Konsolosluğa ulaştı. Yaşadığı dehşet sonrası Türkiye'ye dönen Bektaş, şu ifadeleri kullandı: Şahıslar bıçak darbesiyle vurdu. Şükür derin yaralarım yok. Hayattayım önemli olan bu. Sağlık durumumun iyi. Tek isteğim şahıslar en kısa sürede yakalansın. Başka insanların canına ve malına zarar vermesinler.