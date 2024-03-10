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Marco Reus heyecanı: TAKVİM’in duyurduğu haberi, G.Saray’ın eski yöneticisi Mahmut Recevik doğruladı

TAKVİM’in duyurduğu haberi, G.Saray’ın eski yöneticisi Mahmut Recevik doğruladı... “Seneye Dayı’nın yanına Marco Reis geliyor” sözleri heyecan yarattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Marco Reus heyecanı: TAKVİM’in duyurduğu haberi, G.Saray’ın eski yöneticisi Mahmut Recevik doğruladı

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Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da geleceğe dönük transfer planlamalarını sürdürüyor. Takvim, Belçikalı yıldız Dries Mertens'in olası ayrılığına karşı alternatif isimleri şimdiden belirleyen Cimbom'un, Borussia Dortmund'da oynayan Marco Reus'u gündemine aldığını okuyucularına duyurmuştu.

Sarı-Kırmızılılar'ın eski yöneticisi Mahmut Recevik, sosyal medyada Alman 10 numara ile ilgili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı. Recevik, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti. Borussia Dortmund ile 415 maçta 167 gol atan Reus, 128 kez de asist yaptı. Kontratı sezon sonu itibarıyla sona erecek Reus'un da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu belirtildi.

396 GOLE ETKİ ETTİ
2012'den beri Dortmund'da görev alan Marco Reus, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 614 maçta 236 gol ve 160 asist yaptı. Reus, 396 gole etki ederek kalitesini ortaya koydu.

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