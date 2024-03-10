İstanbul’a yeni metro: Bakırköy-Kirazlı metro hattı bugün açılacak

Bakırköy-Kirazlı metro hattı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8,4 km uzunluğundaki Bakırköy Sahil-Bahçelievler- Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışa hazır hale getirildiğini belirterek, "Sadece bu hattın hizmete açılması ile ülkemizin ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacak. Projemizi hizmete açarak Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğunu 147,7 km'ye çıkarmış olacağız. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde ise İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 394,2 kilometreye çıkacak" dedi.