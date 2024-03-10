İsrail katliamı durdu! Havadan atılan gıdalar masumları öldürdü

İsrail savaş uçakları, 7 Ekim'den beri Gazze'ye bomba yağdırıyor... Saldırılarda 30 bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken 50 binin üzerinde kişi yaralandı. Türkiye, Katar, Güney Afrika, Brezilya ve İspanya gibi ülkelerin çabaları sayesinde birkaç kez ateşkes gerçekleşti.

Bölgede açlık riski başlayınca ABD, havadan yardım kararı aldı. Gazze'ye gönderilen havadan yardımlarda ciddi bir kaza yaşandı. Yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, kutuların Gazze kentinin kuzeyindeki Şati ve Cela Caddesi bölgelerinde insani yardım bekleyen sivillerin üzerine düştüğünü doğruladı. ABD ise olayın kendileri ile ilgili olduğu iddialarını reddetti: İnsani yardım amaçlı havadan indirmelerin sonucunda sivillerin can verdiğine dair haberlerin farkındayız. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu durumun bizimle ilgili yoktur.