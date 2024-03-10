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İhtiyaç sahibine 837 milyon TL destek!

Ramazan öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
İhtiyaç sahibine 837 milyon TL destek!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin arttığı ramazan ayında ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerinin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için ülke genelindeki SYDV'ler aracılığıyla yardımları sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "Bu doğrultuda, ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 837,3 milyon lira kaynak aktardık." ifadelerini kullandı. SYDV'lere aktarılan kaynağın, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz çalıştığını anlatan Göktaş, kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı.

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