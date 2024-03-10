5 dakikalık dayağa 20 milyon dolar: Anthony Joshua’dan nefesleri kesen nakavt

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kingdom Arena'da Anthony Joshua ile Francis Ngannou arasındaki ağır sıklet mücadelesi nefesleri kesti. İki kez ağır sıklet şampiyonu olan Joshua, eski UFC şampiyonu Ngannou'ya ringi dar etti ve nakavtla kazandı.

NGANNOU SERVET KAZANDI

İki rauntta toplam üç kez yere düşen Ngannou 2. raundun bitmesine 50 saniye kala, Joshua'nın sol kroşesiyle yere yığıldı. İngiliz boksöre 5 dakika dayanabilen Ngannao 20 milyon Dolar kazanınken, Maçı kazanan Joshua ise 50 milyon Dolar'ı kasasına koydu.