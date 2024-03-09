Zirvenin tek vazgeçilmezi

Kuruluş Osman, 151. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,19 reyting ve %17,92 izlenme payı, AB Kategorisinde %4,79 reyting ve %13,77 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %6,72 reyting ve %16,66 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü'nde; İmren Tegin, gücünü arttırmak ve kendini kanıtlamak için Selçuklu alametlerinin peşine düştü. Moğol Komutanı, Selçuklu alametlerinin karşılığında Osman Bey'i istedi ancak Osman Bey bu planı önceden bildiği için buluşma yerine İmren Tegin'in kılığına girip gitti. Moğol Komutanla buluşan Osman Bey, İlhanlı ve Haçlıların planlarını öğrendi. Alametleri ele geçiren Osman Bey, hem Moğol Komutan'ın cezasını kesti hem de İmren Tegin'in planlarını bozdu. Selçuklu alametlerinin önemini vurgulayan Osman Bey, ataları Alparslan ve Süleyman Şah'ın kanıyla, pusatıyla kendilerine gaza yolu açıldığını anlattı. Selçuklu'nun en kudretli döneminin Keykubat dönemi olduğunu dile getiren Osman Bey, "Biz hataya düşmeyeceğiz, bizi sorgulamalarına izin vermeyeceğiz. Biz evvela adaletle hükmedeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN