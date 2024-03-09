Ticaret Bakanlığı fırsatçıların ensesinde! Fiyat listesi asmayana ceza yağdı

Vatandaşları fırsatçılara karşı korumak için gıdadan otomotive, emlaktan ticari reklamlara kadar her alanda denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan öncesi ise radarına gıda sektörünü aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, restoran, kafe ve pastanelerin giriş kapılarının önlerine ve masaların üzerine fiyat listesi koymayan işletmelere yönelik denetimler kapsamında 30 bin 110 işyerinin denetlendiğini, 6 bin 67 işyerine toplamda 16.1 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bolat, "Denetlenen firma sayısına göre 2 bin 74 firma ile Antalya ilk sırada yer alırken; İstanbul bin 332 firma ile ikinci, Kocaeli bin 244 firma ile üçüncü sırada yer aldı. Uygulanan idari para cezası tutarına göre ilk sırada 799 bin 296 lira ile Edirne bulunurken, Kocaeli ve Bursa ise 497 bin 388 lira ile takip etti" dedi.

RAMAZAN ÖNCESİ SIKI DENETİM

Bakan Bolat, bakanlık olarak 81 ilde devam eden denetimlerine Ramazan ayı öncesinde yoğunluk verdiklerini belirterek, ticari etiğe uymayan davranışlara yaptırım uyguladıklarını söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan ayı ile birlikte fiyatların artacağına yönelik iddiaları titizlikle takip ettiklerini anlatan Bolat, "Yapılan ve yapılacak denetimler sonucunda, bu tür girişimlerde bulunduğu ve fırsatçılık yaptığı tespit edilen; vatandaşımızı mağdur etmeye ve piyasa dengesini bozmaya çalışan, ticari ahlâktan uzak işletme ve şahıslar hakkında her türlü idari yaptırım kararı ivedilikle alınacaktır" dedi.