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Restoran ve oteller Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı! Her bütçeye göre iftar: Menüler belirlendi

11 ayın sultanı Ramazan 11 Mart’ta başlıyor. Restoranlarda iftar en az kişi başı 350 lira olurken, otellerde ise fiyatlar 2 bin ile 4 bin 500 lira aralığına çıkıyor.

Betül Alakent Betül Alakent takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Restoran ve oteller Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı! Her bütçeye göre iftar: Menüler belirlendi

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Ramazan ayı çarşı-pazara hareketlilik getirdi. 11 Mart'ta başlayacak Ramazan öncesi alışverişler hız kazanırken, restoranlar ve oteller de iftar menülerini oluşturdu. İftar pazarının büyüklüğünün bu yıl 40 milyar liraya ulaşması beklenirken; çorba, pide, içecek ve tatlı menüsünden oluşan en düşük iftar kişi başı 350 liradan başlıyor. Bu fiyat lüks restoranlarda kişi başı bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Otellerde ise kişi başı fiyat 2 bin liradan başlıyor, Boğaz hattına doğru 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

40 MİLYARLIK PAZAR
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, bu yıl otellerde ve restoranlarda 40 milyar liralık bir pazar öngördüklerini söyledi. Bu yıl Ramazan ayında bireysel talebin canlı olacağını belirten Bingöl, "Geçen yıl buruk bir Ramazan ayı geçirdik, o nedenle insanlar dışarıda çok iftar yapmak istemedi. Bu yıl bireysel talebin daha canlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

İLLERDE FİYATLAR NASIL?
Sakarya'da ortalama menü fiyatları 400-950 lira arasında. Konya'da 500-1.000, Sivas'ta 400- 500, Karabük'te 300-450, Afyon'da 300-800, Gaziantep'te 300-1.000, Adana'da 350-750, Bursa'da 300-700, Denizli'de 300-600 lira arasında değişiyor.

ÖNCE ARAŞTIRMA SONRA ALIŞVERİŞ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan boyunca üretici ve market fiyatları arasındaki farkı takip edeceklerini söyledi. Ramazan ayı gibi alışverişin yoğun olduğu dönemlerde marketlerin çeşitli kampanyalar yaptıklarına değinen Bayraktar, "Kampanyalı birkaç üründeki fiyat düşüşleri nedeniyle tüketicilerimiz bu marketlere yöneliyor. Tüm ihtiyaçlarını bu marketten aldıklarında da kampanyalı ürünleri ucuza alırken, diğer ürünleri yüksek fiyata almış oluyor. Tüketicilerimiz marketler arasındaki değişen fiyatları göz önünde bulundurmalı ve alışverişlerinden önce fiyat araştırması yapmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

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