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Ramazan’da kiloya dikkat: Sahur ve iftarda ne yenir? Nelere dikkat edilmeli?

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Mart 2024 Güncelleme 09 Mart 2024, 07:01
Ramazan’da kiloya dikkat: Sahur ve iftarda ne yenir? Nelere dikkat edilmeli?

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11 ayın sultanı Ramazan ayına 2 gün kaldı. Oruç ibadetini yaparken sağlıklı beslenme için sahur ve iftarda nelerin yenmesi gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları diyetisyenler anlattı.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Emel Alphan, "Akşam yemeği ile oruç tutmak ve 24 saatlik sürede bir kez ve çok yoğun yemek yenmesi sağlık için uygun değildir, kilo almaya neden olabilir. Sahurda insülin salgısını uyararak çabuk acıkmaya neden olan beyaz undan yapılmış hamur işleri ve şekerden kaçınılması gereklidir" önerisinde bulundu. Uzman Diyetisyen Nihan Yakut ise "Sahurda peynir, yumurta, süt gibi proteinli besinlerin tüketilmesi yağsız vücut kütlesini korur ve tokluk hissi sağlar. İftarın olmazsa olmazı yavaş yavaş yemektir" ifadesini kullandı.
Fatma Damla KAYAYERLİ

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