Kadınlar Günü’nde Rukiye Angi, kanlar içinde ölü bulundu

Kadınlar günü, dün tüm dünyada kutlandı. Kadın ölümleri bu günde de yürekleri yaktı. İstanbul Ataşehir'de 3 çocuk annesi Rukiye Angi'den (35), uzun süre haber alınamadı.

İhbar üzerine kaldığı eve gelen polis ekipleri, Angi'nin yerde kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Yanında ise silah buldu. Ekipler, Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Ölümle ilgili detaylı inceleme başlattı.

Mersin Tarsus'ta da önceki gün polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in (31) tabutu, dün cenaze namazının ardından kadınlar tarafından mezara taşındı.