Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nda terapi köpek hizmeti verilmeye başlandı. İlk etapta 5 köpek görev alacağı belirtildi. Terapi köpekler sayesinde uçuş öncesi, endişe, stres yaşayan yolcuların korkularını yenmesi amaçlanıyor.

Sevimli hayvanlar, gün boyu, uçuşların yoğun olduğu zamanlarda dış hatlar giden yolcu alanında görev yapacak. Yolcular hizmetten ücretsiz faydalanabilecek. Köpeklerin eğitim ve bakımlarını İstanbul Havalimanı Veteriner Hekimi Volkan Arslan ve ekibi yürütüyor.