Akbank’ın ihracına yoğun talep geldi

Akbank, tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, başarılı ve öncü bir işleme daha imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Genel Müdür Kaan Gür de "Güçlü sermayemiz ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracımıza uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren yaklaşık 200 yatırımcı ilgi gösterdi. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.7 milyar dolar talep geldi. 600 milyon dolar tutarlı ihracımız yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 9.37 kupon oranıyla sonuçlandı" dedi.