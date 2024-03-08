Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da otomobile çarptı, ağır yaralandı

Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, dün Ankara Gölbaşı'ndaki İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı'nda kullandığı motosikletiyle önündeki otomobile çarptı.

Ağır yaralanan Rahman, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahman'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı.



Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ise 3 ay önce İstanbul'da Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer hayatını kaybetmişti.