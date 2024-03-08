Milli gururumuz Alperen Şengün 24 saatte oynadığı iki maçta istatistikleriyle parmak ısırttı

NBA'de Alperen Şengün fırtınası sürüyor. Milli basketbolcumuz, 24 saat içinde oynadığı iki maçta ortaya koyduğu performansla yine adından söz ettirmeyi başardı. Houston Rockets forması giyen Alperen, San Antonio Spurs'a karşı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalma ile mücadele etmişti.

Yıldız basketbolcumuz, attığı 45 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu oldu. Alperen Şengün, 1 gün sonra Los Angeles Clippers maçında yine kariyer rekoru kırdı. Clippers karşısında triple double yaptı. Rakibine 122- 116 kaybeden Houston, bu sezonki 35. yenilgisini aldı.

Alperen, maçı 23 sayı, 19 ribaunt ve 14 asistle tamamlarken milli basketbolcu kariyerinin en çok asist yaptığı maçını oynadı. 24 saatte 68 sayı, 35 ribaund, 17 asist, 7 top çalma ile mücadele etti. Houston formasıyla bu sezon 61 maça çıkan Alperen Şengün, 21.3 sayı, 9.4 ribaunt ve 5 asist ortalamaları yakaladı.